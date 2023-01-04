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日米首脳会談、13日の金曜日に実施＝ホワイトハウス
日米首脳会談、13日の金曜日に実施＝ホワイトハウス
岸田首相は13日、米ホワイトハウスでジョー・バイデン大統領と会談する。ホワイトハウスの発表で明らかになった。 2023年1月4日, Sputnik 日本
2023-01-04T12:09+0900
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声明によると、両首脳は北朝鮮問題やウクライナ危機への対応、台湾海峡の平和と安定の維持などについて協議するほか、両国の関係を一層深化させるという。ホワイトハウスの声明には、「バイデン大統領は岸田首相とホワイトハウスで13日の金曜日に会談することを心待ちしている」と記されている。関連ニュース
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日米首脳会談、13日の金曜日に実施＝ホワイトハウス
2023年1月4日, 12:09 (更新: 2023年1月4日, 12:10)
岸田首相は13日、米ホワイトハウスでジョー・バイデン大統領と会談する。ホワイトハウスの発表で明らかになった。
声明によると、両首脳は北朝鮮問題やウクライナ危機への対応、台湾海峡の平和と安定の維持などについて協議するほか、両国の関係を一層深化させるという。ホワイトハウスの声明には、「バイデン大統領は岸田首相とホワイトハウスで13日の金曜日に会談することを心待ちしている」と記されている。