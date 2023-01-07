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大阪府知事選に反カジノ候補共産・辰巳孝太郎元参院議員

大阪府知事選に反カジノ候補共産・辰巳孝太郎元参院議員

任期満了に伴う４月の大阪府知事選を巡り、共産党や労働組合でつくる政治団体は７日、大阪市内で記者会見し、同党の辰巳孝太郎元参院議員（４６）を擁立すると発表した。カジノを中心とする統合型リゾート施設（ＩＲ）の大阪誘致に反対の立場で臨む。共産は推薦する方向。 2023年1月7日, Sputnik 日本

2023-01-07T18:02+0900

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政治団体・大阪維新の会が首長ポストを握る大阪府・市はＩＲ整備に向けた計画を国に提出、２０２９年開業を目指している。一方で慎重論も根強く、同時実施の大阪市長選と併せた「ダブル選」で争点となる可能性が出てきた。辰巳氏は１３年参院選の大阪選挙区に共産から立候補し初当選、１期務めた。(c)kyodonews

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