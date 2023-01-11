https://sputniknews.jp/20230111/14527274.html
日本政府「極めて身勝手」 ビザ停止、撤回を要求
日本政府「極めて身勝手」 ビザ停止、撤回を要求
日本外務省は10日、中国による日本人へのビザ（査証）発給手続き停止に関し、不当だとして在日中国大使館に抗議し、措置の撤回を求めた。政府関係者は、発給停止が中国からの入国者に対する新型コロナウイルス水際対策への対抗措置とみられる点に触れ「対抗される理由はない。極めて身勝手だ」と反発した。 2023年1月11日, Sputnik 日本
2023-01-11T01:00+0900
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日本政府は中国からの入国時検査を厳格化し、陰性証明の提出を義務付けたが、ビザ発給の制限は行っていない。外務省筋は「中国の感染実態が分からない中、感染者の日本への流入を防がないといけない一方で、人の往来は妨害しないよう配慮している」と強調した。(c)KYODONEWS
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日本政府「極めて身勝手」 ビザ停止、撤回を要求
日本外務省は10日、中国による日本人へのビザ（査証）発給手続き停止に関し、不当だとして在日中国大使館に抗議し、措置の撤回を求めた。政府関係者は、発給停止が中国からの入国者に対する新型コロナウイルス水際対策への対抗措置とみられる点に触れ「対抗される理由はない。極めて身勝手だ」と反発した。
日本政府は中国からの入国時検査を厳格化し、陰性証明の提出を義務付けたが、ビザ発給の制限は行っていない。外務省筋は「中国の感染実態が分からない中、感染者の日本への流入を防がないといけない一方で、人の往来は妨害しないよう配慮している」と強調した。