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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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コロナ感染による世界全体の死者、1週間で1万1000人を突破＝WHO
コロナ感染による世界全体の死者、1週間で1万1000人を突破＝WHO
新型コロナウイルスに感染し、その後に死亡が確認された人の数は2023年2日から8日の間で1万1000人を超え、約300万人の感染が新たに確認された。世界保健機関（WHO）の発表で明らかになった。 2023年1月12日, Sputnik 日本
2023-01-12T08:03+0900
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WHOによると、1週間当たりの感染者数及び死者数はそれぞれ9%と12%の減少となっている。WHOによると1月8日時点で世界全体の感染者数は6億5900万人を超え、死者は660万人に達している。関連ニュース
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コロナ感染による世界全体の死者、1週間で1万1000人を突破＝WHO

2023年1月12日, 08:03 (更新: 2023年1月12日, 08:05)
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コロナ感染による世界全体の死者、1週間で1万1000人を突破＝WHO - Sputnik 日本, 1920, 12.01.2023
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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新型コロナウイルスに感染し、その後に死亡が確認された人の数は2023年2日から8日の間で1万1000人を超え、約300万人の感染が新たに確認された。世界保健機関（WHO）の発表で明らかになった。
WHOによると、1週間当たりの感染者数及び死者数はそれぞれ9%と12%の減少となっている。
WHOによると1月8日時点で世界全体の感染者数は6億5900万人を超え、死者は660万人に達している。
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