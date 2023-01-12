https://sputniknews.jp/20230112/14548075.html
広島Ｇ７で核軍縮発信へ 首相、仏伊英から支持
広島Ｇ７で核軍縮発信へ 首相、仏伊英から支持
岸田文雄首相は１１日（日本時間１２日）、議長を務める５月の先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）で核軍縮・不拡散を議題とすることにフランス、イタリア、英国の各首脳から支持を得たと表明した。スナク英首相との会談後、ロンドン市内で記者団に明らかにした。 2023年1月12日, Sputnik 日本
2023-01-12T10:31+0900
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「核兵器なき世界」を目指す日本の立場をＧ７で共有し、明確なメッセージを発信すると強調した。日英首脳は、英国の環太平洋連携協定（ＴＰＰ）加盟の実現に向けて交渉を加速すると確認した。岸田氏は、広島サミットを巡り「核軍縮の国際的機運を盛り上げる貴重な機会だ」と説明した。(c)KYODONEWS
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広島Ｇ７で核軍縮発信へ 首相、仏伊英から支持
岸田文雄首相は１１日（日本時間１２日）、議長を務める５月の先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）で核軍縮・不拡散を議題とすることにフランス、イタリア、英国の各首脳から支持を得たと表明した。スナク英首相との会談後、ロンドン市内で記者団に明らかにした。
「核兵器なき世界」を目指す日本の立場をＧ７で共有し、明確なメッセージを発信すると強調した。日英首脳は、英国の環太平洋連携協定（ＴＰＰ）加盟の実現に向けて交渉を加速すると確認した。
岸田氏は、広島サミットを巡り「核軍縮の国際的機運を盛り上げる貴重な機会だ」と説明した。