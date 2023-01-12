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ロシア国防省 2023年は最新の攻撃兵器の軍備拡大
ロシア国防省 2023年は最新の攻撃兵器の軍備拡大
ショイグ国防相は今年、ロシア国防省が露軍の最新の攻撃兵器を拡大する計画を明らかにした。国防相は軍人の装備、軍服などを最高レベルまで引き上げることも今年の課題の一つとして入っていると語っている。 2023年1月12日, Sputnik 日本
2023-01-12T23:41+0900
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軍の指揮系統、通信システムも人工知能技術を用いてグレードアップされる。
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ロシア国防省 2023年は最新の攻撃兵器の軍備拡大
ショイグ国防相は今年、ロシア国防省が露軍の最新の攻撃兵器を拡大する計画を明らかにした。国防相は軍人の装備、軍服などを最高レベルまで引き上げることも今年の課題の一つとして入っていると語っている。
「戦士が必要とするものはすべて、使いやすく、丈夫で最新のものでなければならない」ショイグ国防相は露軍指導部とのテーマ別会議の中でこう語った。
軍の指揮系統、通信システムも人工知能技術を用いてグレードアップされる。