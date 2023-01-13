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日本カナダ、経済安保連携で一致 Ｇ７結束、核軍縮も

日本カナダ、経済安保連携で一致 Ｇ７結束、核軍縮も

カナダを訪問中の岸田文雄首相は１２日（日本時間１３日）、トルドー首相と会談し、経済安全保障分野での連携を確認した。 2023年1月13日, Sputnik 日本

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海洋進出を強める中国を巡り、力による一方的な現状変更の試みに反対する方針でも一致。核軍縮・不拡散や気候変動などの課題に先進７カ国（Ｇ７）が結束して取り組むことが重要だとの認識を共有した。岸田氏は１３日（同１４日未明）に米ワシントンでバイデン大統領との首脳会談に臨む。トルドー氏との会談で、岸田氏は昨年１２月に改定した国家安全保障戦略など安保関連３文書で打ち出した防衛力の抜本強化や防衛費大幅増額を説明した。(c)KYODONEWS

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