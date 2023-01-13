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安倍元首相銃撃事件 山上容疑者を殺人罪などで起訴
安倍元首相銃撃事件 山上容疑者を殺人罪などで起訴
奈良地検は13日、昨年7月の安倍晋三・元首相が奈良市で銃撃されて死亡した事件で、山上徹也容疑者（42）を殺人罪と銃刀法違反で起訴した。読売新聞が報じた。 2023年1月13日, Sputnik 日本
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奈良県警は今後、自宅での銃の密造に関する武器等製造法違反容疑などで刑事責任を追及することを視野に入れ、改めて山上容疑者を取り調べる方針。奈良地検は今月10日まで約５か月半にわたって、山上容疑者の鑑定留置を行った。関係者によると、精神鑑定で善悪を判断する能力などに大きな影響を与える精神疾患は認められなかったという。事件は昨年7月8日午前11時半頃、奈良市内の路上で発生。参院選の街頭演説中の安倍氏を銃撃したとして、山上容疑者は殺人未遂容疑で現行犯逮捕された。安倍氏は失血死。山上容疑者は殺人容疑に切り替えて送検された。
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安倍元首相銃撃事件 山上容疑者を殺人罪などで起訴
2023年1月13日, 14:42 (更新: 2023年1月13日, 14:43)
奈良地検は13日、昨年7月の安倍晋三・元首相が奈良市で銃撃されて死亡した事件で、山上徹也容疑者（42）を殺人罪と銃刀法違反で起訴した。読売新聞が報じた。
奈良県警
は今後、自宅での銃の密造に関する武器等製造法違反容疑などで刑事責任を追及することを視野に入れ、改めて山上容疑者
を取り調べる方針。
奈良地検は今月10日まで約５か月半にわたって、山上容疑者の鑑定留置を行った。関係者によると、精神鑑定で善悪を判断する能力などに大きな影響を与える精神疾患
は認められなかったという。
事件は昨年7月8日午前11時半頃、奈良市内の路上で発生。参院選の街頭演説中の安倍氏
を銃撃したとして、山上容疑者は殺人未遂容疑で現行犯逮捕された。安倍氏は失血死。山上容疑者は殺人容疑に切り替えて送検された。