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30億ドルの記録的軍事支援、ウクライナ支援は「これで終わりではない」＝ホワイトハウス
30億ドルの記録的軍事支援、ウクライナ支援は「これで終わりではない」＝ホワイトハウス
米国は先に発表した30億ドルの記録的軍事支援の後も継続してウクライナ支援を行う。米国家安全保障会議（NSC）のジョン・カービー戦略広報調整官がブリーフィングで発言した。 2023年1月13日, Sputnik 日本
2023-01-13T09:32+0900
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カービー広報調整官はブリーフィングの中で「我々はウクライナに安全保障の提供を行うことに極めて集中している、先週だけで我々は30億ドルの支援を発表したが、これで終わりではない」と発言した。カービー広報調整官によると米国はウクライナ支援で引き続き主導権を握るという。関連ニュース
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30億ドルの記録的軍事支援、ウクライナ支援は「これで終わりではない」＝ホワイトハウス

2023年1月13日, 09:32
© Sputnik / Mikhail Turgiev / メディアバンクへ移行30億ドルの記録的軍事支援、「これで終わりではない」＝ホワイトハウス
30億ドルの記録的軍事支援、「これで終わりではない」＝ホワイトハウス - Sputnik 日本, 1920, 13.01.2023
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米国は先に発表した30億ドルの記録的軍事支援の後も継続してウクライナ支援を行う。米国家安全保障会議（NSC）のジョン・カービー戦略広報調整官がブリーフィングで発言した。
カービー広報調整官はブリーフィングの中で「我々はウクライナに安全保障の提供を行うことに極めて集中している、先週だけで我々は30億ドルの支援を発表したが、これで終わりではない」と発言した。
カービー広報調整官によると米国はウクライナ支援で引き続き主導権を握るという。
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