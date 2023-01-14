https://sputniknews.jp/20230114/14577330.html
日本政府「首相は異例の厚遇」 バイデン大統領自ら出迎えで
日本政府「首相は異例の厚遇」 バイデン大統領自ら出迎えで
木原誠二官房副長官は１３日（日本時間１４日）、日米首脳会談に関する記者団への説明で「岸田文雄首相は米国からさまざまな厚遇を受けた」と強調した。 2023年1月14日, Sputnik 日本
2023-01-14T15:33+0900
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具体的には、バイデン大統領がホワイトハウスの玄関まで首相を出迎え、庭を見渡せる廊下を両首脳が歩いて会談会場に向かった点を挙げた。木原氏によると、バイデン政権では首脳会談の際の出迎えは通常、儀典長が行い、バイデン氏自らの出迎えはまれだという。ハリス副大統領が副大統領公邸で首相との朝食会を開催した対応も厚遇の根拠に加えた。(c)KYODONEWS
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日本政府「首相は異例の厚遇」 バイデン大統領自ら出迎えで
木原誠二官房副長官は１３日（日本時間１４日）、日米首脳会談に関する記者団への説明で「岸田文雄首相は米国からさまざまな厚遇を受けた」と強調した。
具体的には、バイデン大統領がホワイトハウスの玄関まで首相を出迎え、庭を見渡せる廊下を両首脳が歩いて会談会場に向かった点を挙げた。
木原氏によると、バイデン政権では首脳会談の際の出迎えは通常、儀典長が行い、バイデン氏自らの出迎えはまれだという。ハリス副大統領が副大統領公邸で首相との朝食会を開催した対応も厚遇の根拠に加えた。