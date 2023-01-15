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東欧・モルドバ領内でミサイルの破片発見 内務省発表
東欧・モルドバ領内でミサイルの破片発見 内務省発表
モルドバ内務省は14日、国境警備当局がウクライナとの国境地帯の同国北部のブリチャンで、ミサイルの破片を発見したと発表した。ミサイルがいずれの国のものかは明らかにされていない。 2023年1月15日, Sputnik 日本
2023-01-15T00:10+0900
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同省は次のように伝えている。国境警察はウクライナとの国境地帯のパトロールを強化するとしているほか、調査部隊の派遣を準備しているという。これまでのところ、死者やけが人の情報は伝えられていない。ウクライナ情勢の悪化以降、モルドバ領内でミサイルの破片が確認されたのは昨年10月、12月に続く3回目。
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東欧・モルドバ領内でミサイルの破片発見 内務省発表
2023年1月15日, 00:10 (更新: 2023年1月15日, 00:52)
モルドバ内務省は14日、国境警備当局がウクライナとの国境地帯の同国北部のブリチャンで、ミサイルの破片を発見したと発表した。ミサイルがいずれの国のものかは明らかにされていない。
「国境警備パトロール部隊は本日昼、国境地帯ラルガ（ブリチャン地区）でミサイルの破片を発見した」
国境警察はウクライナとの国境地帯のパトロールを強化するとしているほか、調査部隊の派遣を準備しているという。
これまでのところ、死者やけが人の情報は伝えられていない。ウクライナ情勢の悪化以降、モルドバ領内でミサイルの破片が確認されたのは昨年10月、12月に続く3回目。