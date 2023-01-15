https://sputniknews.jp/20230115/14582763.html
防衛増税、国民に説明徹底 首相、徴用工解決へ努力
防衛増税、国民に説明徹底 首相、徴用工解決へ努力
岸田文雄首相は１４日（日本時間１５日）、訪問先の米ワシントンで記者会見し、防衛費増額に伴う増税に関し「野党との活発な国会論戦を通じ、国民への説明を徹底したい」と述べた。 2023年1月15日, Sputnik 日本
2023-01-15T08:12+0900
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岸田文雄
政治
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他国領域のミサイル基地などを破壊する反撃能力（敵基地攻撃能力）保有や防衛費増額を巡り「バイデン米大統領から全面的な支持が表明された」と誇示した。首相は１４日、欧米歴訪を終え、ワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地を政府専用機で出発し、帰国の途に就いた。首相は会見で、韓国政府による元徴用工訴訟問題の解決案公表を受け、日韓の外交当局の努力を継続し意思疎通を図ると説明した。(c)KYODONEWS
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岸田文雄, 政治
防衛増税、国民に説明徹底 首相、徴用工解決へ努力
岸田文雄首相は１４日（日本時間１５日）、訪問先の米ワシントンで記者会見し、防衛費増額に伴う増税に関し「野党との活発な国会論戦を通じ、国民への説明を徹底したい」と述べた。
他国領域のミサイル基地などを破壊する反撃能力（敵基地攻撃能力）保有や防衛費増額を巡り「バイデン米大統領から全面的な支持が表明された」と誇示した。
首相は１４日、欧米歴訪を終え、ワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地を政府専用機で出発し、帰国の途に就いた。
首相は会見で、韓国政府による元徴用工訴訟問題の解決案公表を受け、日韓の外交当局の努力を継続し意思疎通を図ると説明した。