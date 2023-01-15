高速道、2115年まで有料 国交省、半永久徴収に転換

© AFP 2023 / Yoshikazu Tsuno 日本、車（アーカイブ） © AFP 2023 / Yoshikazu Tsuno

国交省は、高速道路の料金徴収期限を2065年から50年延長する方針を固めた。老朽化が進む橋などの建て替え、地方部の4車線化にかかる費用を確保するため。一定期間ごとに事業計画を策定しながら、2115年まで徴収期限を順次延ばす方式を導入する。無料開放は遠のき、事実上、半永久的に有料とする形への転換となる。関係者が14日、明らかにした。