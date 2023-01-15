https://sputniknews.jp/20230115/2d14-14587315.html
中国 「長征2D」による衛星14基打上げ成功
中国 「長征2D」による衛星14基打上げ成功
中国は15日、「長征2D」運搬ロケットによる各種用途の衛星14基の打上げに成功した。中国宇宙科学技術公司（JACS）が発表した。 2023年1月15日, Sputnik 日本
2023-01-15T17:10+0900
2023-01-15T17:10+0900
2023-01-15T17:10+0900
中国
宇宙
it・科学
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e4/09/04/7748110_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b47a4b79abc80df6033484a8f446e44b.jpg
打上げは現地時間11時14分（日本時間12時14分）、中国北部山西省にある太原宇宙基地から行われた。発表によると、資源、農林業、環境保護、運輸、防災などの分野で監視に利用される地球リモートセンシング衛星「Tsilu-2」「Tsilu-3」などが軌道に投入されたという。運搬ロケット「長征」シリーズにとってはこれが462回目のミッションとなった。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20221218/14296927.html
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e4/09/04/7748110_136:0:2852:2037_1920x0_80_0_0_6e0c72079b02c4a2d4d9752ed5dad417.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
中国, 宇宙
中国 「長征2D」による衛星14基打上げ成功
中国は15日、「長征2D」運搬ロケットによる各種用途の衛星14基の打上げに成功した。中国宇宙科学技術公司（JACS）が発表した。
打上げは現地時間11時14分（日本時間12時14分）、中国北部山西省にある太原宇宙基地から行われた。
発表によると、資源、農林業、環境保護、運輸、防災などの分野で監視に利用される地球リモートセンシング衛星「Tsilu-2」「Tsilu-3」などが軌道に投入されたという。
運搬ロケット「長征」シリーズにとってはこれが462回目のミッションとなった。