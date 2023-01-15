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ネパールで飛行機墜落　機内70人超
ネパールで飛行機墜落　機内70人超
72人を乗せた旅客機がネパールのポカラ国際空港滑走路で墜落。日刊紙「カトマンズ・ポスト」が報じた。 2023年1月15日, Sputnik 日本
2023-01-15T15:27+0900
2023-01-15T15:38+0900
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現在、救助活動が行われており、空港は閉鎖されている。航空機はイエティ航空のもので、同社報道担当によると、機内には乗客68人と乗務員4人がいたという。墜落原因については調査中。
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ネパールで飛行機墜落　機内70人超

2023年1月15日, 15:27 (更新: 2023年1月15日, 15:38)
© AP Photo / Niranjan Shreshta救助者
救助者 - Sputnik 日本, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Niranjan Shreshta
72人を乗せた旅客機がネパールのポカラ国際空港滑走路で墜落。日刊紙「カトマンズ・ポスト」が報じた。
現在、救助活動が行われており、空港は閉鎖されている。
航空機はイエティ航空のもので、同社報道担当によると、機内には乗客68人と乗務員4人がいたという。墜落原因については調査中。
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