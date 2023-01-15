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ネパールで飛行機墜落 機内70人超

ネパールで飛行機墜落 機内70人超

72人を乗せた旅客機がネパールのポカラ国際空港滑走路で墜落。日刊紙「カトマンズ・ポスト」が報じた。 2023年1月15日, Sputnik 日本

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ネパール

災害・事故・事件

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現在、救助活動が行われており、空港は閉鎖されている。航空機はイエティ航空のもので、同社報道担当によると、機内には乗客68人と乗務員4人がいたという。墜落原因については調査中。

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