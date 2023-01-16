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イタリアで指名手配30年のマフィアのドン、マッテオ・メッシーナ・デナーロが逮捕
イタリアで指名手配30年のマフィアのドン、マッテオ・メッシーナ・デナーロが逮捕
イタリア警察は1月16日朝、同国の指名手配する凶悪犯罪者で秘密結社的犯罪集団「コーサ・ノストラ」のドンの一味のマッテオ・メッシーナ・デナーロを逮捕した。ロイター通信が報じた。 2023年1月16日, Sputnik 日本
2023-01-16T17:45+0900
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メッシーナ・デナーロは1993年から逃亡し、イタリアでマフィアの最重要指名手配リストのトップに君臨していた。
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イタリアで指名手配30年のマフィアのドン、マッテオ・メッシーナ・デナーロが逮捕
2023年1月16日, 17:45 (更新: 2023年1月16日, 18:12)
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イタリア警察は1月16日朝、同国の指名手配する凶悪犯罪者で秘密結社的犯罪集団「コーサ・ノストラ」のドンの一味のマッテオ・メッシーナ・デナーロを逮捕した。ロイター通信が報じた。
メッシーナ・デナーロ
は1993年から逃亡し、イタリアでマフィアの最重要指名手配リストのトップに君臨していた。