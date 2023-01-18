https://sputniknews.jp/20230118/14622122.html
仮想通貨取引所「コインベース」 日本事業を見直し、顧客との取引停止
仮想通貨取引所「コインベース」 日本事業を見直し、顧客との取引停止
米国の暗号資産（仮想通貨）取引所大手「コインベース」は、日本での業務を見直し、既存顧客との取引を停止すると発表した。同取引所がウェブサイトで声明を発表した。 2023年1月18日, Sputnik 日本
2023-01-18T21:41+0900
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仮想通貨・暗号通貨
経済
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その声明によると、顧客が預けた暗号資産と法定通貨の引き出しは2月16日まで可能であるという。2022年12月28日、米国のデジタル通貨交換業「クラーケン」が、日本での事業を停止すると発表した。仮想通貨市場は今、世界経済のマイナス成長や、仮想通貨「LUNA」の暴落、暗号通貨取引所FTXの破綻、ビットコインの下落などにより危機に瀕している。関連記事
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仮想通貨取引所「コインベース」 日本事業を見直し、顧客との取引停止
米国の暗号資産（仮想通貨）取引所大手「コインベース」は、日本での業務を見直し、既存顧客との取引を停止すると発表した。同取引所がウェブサイトで声明を発表した。
その声明
によると、顧客が預けた暗号資産と法定通貨の引き出しは2月16日まで可能であるという。
米国の暗号資産（仮想通貨）取引所大手「コインベース」は、日本での業務を見直し、既存顧客との取引を停止すると発表した。同取引所がウェブサイトで声明を発表した。
2022年12月28日、米国のデジタル通貨交換業「クラーケン」が、日本での事業を停止すると発表した。
仮想通貨市場は今、世界経済のマイナス成長や、仮想通貨「LUNA」の暴落、暗号通貨取引所FTXの破綻、ビットコインの下落などにより危機に瀕している。