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巡視船「えちご」が新潟沖で浅瀬に乗り上げ、浸水確認＝海上保安庁
https://sputniknews.jp/20230118/m61-14616123.html
インドネシアのスラウェシ島沖でM6.1の地震
インドネシアのスラウェシ島沖でM6.1の地震
インドネシアのスラウェシ島沖でマグニチュード6.1の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2023年1月18日, Sputnik 日本
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自身は協定世界時（UTC）18日0時34分（日本時間18日9時34分）に観測された。震源はスラウェシ島北東部のゴロンタロから来たに66キロの地点、震源の深さは147キロ。現在のところ、死傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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インドネシアのスラウェシ島沖でM6.1の地震

2023年1月18日, 10:32 (更新: 2023年1月18日, 10:33)
© Depositphotos.com / Destinacigdemインドネシアのスラウェシ島沖でM6.1の地震
インドネシアのスラウェシ島沖でM6.1の地震 - Sputnik 日本, 1920, 18.01.2023
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インドネシアのスラウェシ島沖でマグニチュード6.1の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
自身は協定世界時（UTC）18日0時34分（日本時間18日9時34分）に観測された。震源はスラウェシ島北東部のゴロンタロから来たに66キロの地点、震源の深さは147キロ。
現在のところ、死傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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