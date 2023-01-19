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政府、法案60本提出へ 通常国会、防衛費確保など

政府、法案60本提出へ 通常国会、防衛費確保など

木原誠二官房副長官は19日、衆院議院運営委員会理事会に出席し、23日召集の通常国会に政府が提出する法案は60本になると説明した。大幅に増額する防衛費の財源確保に向け「防衛力強化資金」を新設する特別措置法案などが含まれる。 2023年1月19日, Sputnik 日本

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政府は当初、61本を提出する方向で調整していたが、4月の統一地方選や5月の先進7カ国首脳会議（G7広島サミット）などで審議日程が限られるため絞り込み、1本減らした。衆院によると、現行憲法下で会期中に衆院解散があった場合を除き、通常国会への政府提出法案数が最も少なかったのは2016年の56本だった。(c)KYODONEWS

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