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【ライブ】若田光一さんの船外活動　国際宇宙ステーション
【ライブ】若田光一さんの船外活動　国際宇宙ステーション
国際宇宙ステーションに滞在中の日本人宇宙飛行士、若田光一さんの船外活動が行われている。船外活動の様子は米航空宇宙局（NASA）の公式YouTubeチャンネルで中継されている。 2023年1月20日, Sputnik 日本
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【ライブ】若田光一さんの船外活動　国際宇宙ステーション

2023年1月20日, 21:09
© 写真 : Wikipedia若田光一さん
若田光一さん - Sputnik 日本, 1920, 20.01.2023
© 写真 : Wikipedia
国際宇宙ステーションに滞在中の日本人宇宙飛行士、若田光一さんの船外活動が行われている。船外活動の様子は米航空宇宙局（NASA）の公式YouTubeチャンネルで中継されている。
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