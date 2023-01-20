【ライブ】若田光一さんの船外活動 国際宇宙ステーション

国際宇宙ステーションに滞在中の日本人宇宙飛行士、若田光一さんの船外活動が行われている。船外活動の様子は米航空宇宙局（NASA）の公式YouTubeチャンネルで中継されている。