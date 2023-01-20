https://sputniknews.jp/20230120/14647112.html
【ライブ】若田光一さんの船外活動 国際宇宙ステーション
【ライブ】若田光一さんの船外活動 国際宇宙ステーション
国際宇宙ステーションに滞在中の日本人宇宙飛行士、若田光一さんの船外活動が行われている。船外活動の様子は米航空宇宙局（NASA）の公式YouTubeチャンネルで中継されている。 2023年1月20日, Sputnik 日本
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【ライブ】若田光一さんの船外活動 国際宇宙ステーション
国際宇宙ステーションに滞在中の日本人宇宙飛行士、若田光一さんの船外活動が行われている。船外活動の様子は米航空宇宙局（NASA）の公式YouTubeチャンネルで中継されている。