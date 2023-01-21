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アルゼンチンでM6.8の地震
アルゼンチンでM6.8の地震
アルゼンチン北部のサンティアゴ・デル・エステロ州でマグニチュード6.8の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2023年1月21日, Sputnik 日本
2023-01-21T07:57+0900
2023-01-21T08:00+0900
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地震は、協定世界時（UTC）で20日22時09分（日本時間21日7時09分）に観測された。震源地は同州カンポ・ガジョの南西24キロの地点。震源の深さは610キロ。現在のところ、死傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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地震, アルゼンチン, 災害・事故・事件
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アルゼンチンでM6.8の地震

2023年1月21日, 07:57 (更新: 2023年1月21日, 08:00)
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地震計 - Sputnik 日本, 1920, 21.01.2023
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アルゼンチン北部のサンティアゴ・デル・エステロ州でマグニチュード6.8の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は、協定世界時（UTC）で20日22時09分（日本時間21日7時09分）に観測された。震源地は同州カンポ・ガジョの南西24キロの地点。
震源の深さは610キロ。
現在のところ、死傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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