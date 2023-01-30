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14人死亡 ルガンスクの病院に瓦礫の山 ウクライナ軍による攻撃で

14人死亡 ルガンスクの病院に瓦礫の山 ウクライナ軍による攻撃で

ウクライナ軍は28日、ルガンスク人民共和国のノボアイダルにある病院へ向け攻撃を行った。ロシア国防省の発表によれば、攻撃にはウクライナ軍が米国から供与された多連装ロケット砲「ハイマース」が使用され、これまでに14人が死亡、24人が重軽傷を負う事態となった。 2023年1月30日, Sputnik 日本

2023-01-30T19:13+0900

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砲撃は、現地時間28日朝に行われた。病院では、負傷した地元住民や兵士らが治療を受けていたという。この攻撃に対しロシア国防省は「ウクライナ政権による重い戦争犯罪」であると強調し、「実行に関わった者は必ず見つかり、責任を取ることになる」と述べた。またロシアのドミトリー・ポリャンスキー国連副代表はハイマースを供与した米国に対し、この戦争犯罪に「直接加担した」と非難した。

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