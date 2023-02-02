https://sputniknews.jp/20230202/nato-14788236.html
ロシアとNATOの主力戦車を比較
ロシアとNATOの主力戦車を比較
北大西洋条約機構（NATO）は、ウクライナへの戦車供与を承認した。ウクライナは、今後1年半の間で約350両の戦車を受け取る可能性がある。その戦車とは、米国製のM1A2... 2023年2月2日, Sputnik 日本
2023-02-02T07:30+0900
2023-02-02T07:30+0900
2023-02-02T07:30+0900
インフォグラフィック
nato
ロシア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/02/14787765_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f950d9593e53363921106f41115a5d99.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/02/14787765_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_459aa5b359faf67e6d5d0c38945def88.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
インフォグラフィック, nato, ロシア, инфографика
インフォグラフィック, nato, ロシア, инфографика
ロシアとNATOの主力戦車を比較
北大西洋条約機構（NATO）は、ウクライナへの戦車供与を承認した。ウクライナは、今後1年半の間で約350両の戦車を受け取る可能性がある。その戦車とは、米国製のM1A2 エイブラムス、ドイツ製のレオパルト2、英国製のチャレンジャー2など。西側諸国の戦車は戦場で、ロシアの戦車T-90M、T-80BVM、T-72B3などに対抗することになる。これらの戦闘車両の主な特徴を比較してまとめたものを、スプートニクのインフォグラフィックでご覧ください。