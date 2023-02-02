ロシアとNATOの主力戦車を比較

北大西洋条約機構（NATO）は、ウクライナへの戦車供与を承認した。ウクライナは、今後1年半の間で約350両の戦車を受け取る可能性がある。その戦車とは、米国製のM1A2 エイブラムス、ドイツ製のレオパルト2、英国製のチャレンジャー2など。西側諸国の戦車は戦場で、ロシアの戦車T-90M、T-80BVM、T-72B3などに対抗することになる。これらの戦闘車両の主な特徴を比較してまとめたものを、スプートニクのインフォグラフィックでご覧ください。