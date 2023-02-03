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今週のベストショット 1月28日―2月3日
今週のベストショット 1月28日―2月3日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2023年2月3日, Sputnik 日本
2023-02-03T21:37+0900
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今週のベストショット 1月28日―2月3日
2023年2月3日, 21:37 (更新: 2023年2月3日, 21:42)
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© Sputnik / Maksim Bogodvid / メディアバンクへ移行
美人コンテスト「ミス・タタールスタン2023」の参加者たち（タタールスタン共和国・カザン、28日）
美人コンテスト「ミス・タタールスタン2023」の参加者たち（タタールスタン共和国・カザン、28日）
© AFP 2023 / Abdul Majeed
自爆テロが起きたモスク内部（パキスタン・ペシャワール、1日）
自爆テロが起きたモスク内部（パキスタン・ペシャワール、1日）
© AFP 2023 / Noah Seelam
命日を記念してマハトマ・ガンジーの像に花を手向ける児童（インド・ハイデラバード、30日）
命日を記念してマハトマ・ガンジーの像に花を手向ける児童（インド・ハイデラバード、30日）
© Sputnik / Pavel Bednyakov / メディアバンクへ移行
スターリングラード攻防戦の戦勝80周年を記念し、堤防の中央階段に投影されたプロジェクトマッピング（ロシア・ヴォルゴグラード、2日）
スターリングラード攻防戦の戦勝80周年を記念し、堤防の中央階段に投影されたプロジェクトマッピング（ロシア・ヴォルゴグラード、2日）
© AP Photo / Martin Meissner
ロンメル元帥兵営で戦車「レオパルト2」に乗るボリス・ピストリウス国防相（ドイツ・アウグストドルフ、1日）
ロンメル元帥兵営で戦車「レオパルト2」に乗るボリス・ピストリウス国防相（ドイツ・アウグストドルフ、1日）
© AFP 2023 / Mauro Pimentel
リオデジャネイロ動物園で撮影されたナマケモノとコンゴウインコ（ブラジル・リオデジャネイロ、27日）
リオデジャネイロ動物園で撮影されたナマケモノとコンゴウインコ（ブラジル・リオデジャネイロ、27日）
© AP Photo / Yuki Iwamura
交通取り締まり中、タイア・ニコルズさんを暴行し死亡させたメンフィス警察に抗議するため、タイムズスクエアに集まった市民（米ニューヨーク、28日）
交通取り締まり中、タイア・ニコルズさんを暴行し死亡させたメンフィス警察に抗議するため、タイムズスクエアに集まった市民（米ニューヨーク、28日）
© AP Photo / Odelyn Joseph
警察学校で行われた通夜の際、殉職した警官3人を納めた棺の横で横たわる女性（ハイチ・ポルトープランス、31日）
警察学校で行われた通夜の際、殉職した警官3人を納めた棺の横で横たわる女性（ハイチ・ポルトープランス、31日）
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov
国際仮面舞踏祭で、顔を黒く塗って踊りを披露する踊り手（ブルガリア・ペルニク、28日）
国際仮面舞踏祭で、顔を黒く塗って踊りを披露する踊り手（ブルガリア・ペルニク、28日）
© Andy Buchanan
炎の祭り「ウップ・ヘリー・アー」で街を練り歩くUp Helly Aa祭のパレードに参加する参加者たち（英シェトランド諸島・ラーウィック、31日）
炎の祭り「ウップ・ヘリー・アー」で街を練り歩くUp Helly Aa祭のパレードに参加する参加者たち（英シェトランド諸島・ラーウィック、31日）
© Sputnik / Evgeny Poloyko / メディアバンクへ移行
政府の年金改革案に抗議する人々（フランス・パリ、31日）
政府の年金改革案に抗議する人々（フランス・パリ、31日）
© Sputnik / Press service of Rosavtodor / メディアバンクへ移行
ケルチ大橋の修復工事の様子（露クリミア共和国、31日）
ケルチ大橋の修復工事の様子（露クリミア共和国、31日）
© AP Photo / Domenico Stinellis
考古学公園で発見された等身大の古代ローマのヘラクレス像を撮影する考古学者（イタリア・ローマ、30日）
考古学公園で発見された等身大の古代ローマのヘラクレス像を撮影する考古学者（イタリア・ローマ、30日）
© AFP 2023 / BELTA/Andrei Stasevich
ヴィクトリアの滝を訪れたベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領とジンバブエのエマーソン・ムナンガグワ大統領（ジンバブエ、1日）
ヴィクトリアの滝を訪れたベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領とジンバブエのエマーソン・ムナンガグワ大統領（ジンバブエ、1日）
© AP Photo / Jerome Delay
ローマ教皇フランシスコのミサに参加するため、ンドロ空港に集まった礼拝者たち（コンゴ・キンシャサ、1日）
ローマ教皇フランシスコのミサに参加するため、ンドロ空港に集まった礼拝者たち（コンゴ・キンシャサ、1日）