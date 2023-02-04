日本
https://sputniknews.jp/20230204/14815430.html
米国人がウクライナで死亡＝米国務省
米国人がウクライナで死亡＝米国務省
米国出身の市民がウクライナで死亡した。スプートニク通信の取材に応じた国務省担当者が認めた。 2023年2月4日, Sputnik 日本
2023-02-04T08:47+0900
2023-02-04T08:49+0900
政治
ロシア
ウクライナ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/408/04/4080428_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_8c6deee9b106e668479ade2eb52bf6a3.jpg
国務省はウクライナで米国の市民が死亡したことを認めたものの、氏名については明かさなかった。先に米フォックス・ニュースは遺族によるツイートを引用し、元海兵隊のピート・リッドさんがウクライナで死亡したと報じていた。ピートさんは前線の医療スタッフとして活動していたと報じられている。ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は2022年11月上旬、ウクライナには60カ国以上から8000人以上の傭兵が到着したと発表していた。出身国はポーランド、米国、カナダ、ルーマニア、英国が中心となっている。発表時点で3000人近くの傭兵が死亡したほか、同様に3000人近くが帰国した。西側メディアによると、2023年1月時点でウクライナ軍内部では1000人から3000人の傭兵が活動している。関連ニュース
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/408/04/4080428_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a1b9fac6159b486ee6772dd119f66cd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
政治, ロシア, ウクライナ
政治, ロシア, ウクライナ

米国人がウクライナで死亡＝米国務省

2023年2月4日, 08:47 (更新: 2023年2月4日, 08:49)
© AP Photo / J. Scott Applewhite米国人がウクライナで死亡＝米国務省
米国人がウクライナで死亡＝米国務省 - Sputnik 日本, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
米国出身の市民がウクライナで死亡した。スプートニク通信の取材に応じた国務省担当者が認めた。
国務省はウクライナで米国の市民が死亡したことを認めたものの、氏名については明かさなかった。
先に米フォックス・ニュースは遺族によるツイートを引用し、元海兵隊のピート・リッドさんがウクライナで死亡したと報じていた。
ピートさんは前線の医療スタッフとして活動していたと報じられている。
ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は2022年11月上旬、ウクライナには60カ国以上から8000人以上の傭兵が到着したと発表していた。出身国はポーランド、米国、カナダ、ルーマニア、英国が中心となっている。発表時点で3000人近くの傭兵が死亡したほか、同様に3000人近くが帰国した。西側メディアによると、2023年1月時点でウクライナ軍内部では1000人から3000人の傭兵が活動している。
関連ニュース
ウクライナへの戦闘機供与の可能性を排除しない＝スナク英首相
米国はロシアとウクライナの和平交渉を進めるべし、軍事支援は欧州が負担すべし＝トランプ氏
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала