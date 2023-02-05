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米国のイラク侵攻とイラク戦争の始まり
米国のイラク侵攻とイラク戦争の始まり
2003年2月5日、当時のコリン・パウエ米国務長官は、白い粉の入った小瓶を国連安保理の会合に持ち込んだ。パウエル氏はこれを「上院議員ビルを閉鎖した炭疽菌」とし、イラクが大量破壊兵器を製造している証拠であると主張した。それからほどなくして米軍はイラク侵攻を開始。約8年8ヵ月に及ぶ戦争の中で、多数の民間人が犠牲となった。 2023年2月5日, Sputnik 日本
2023-02-05T07:00+0900
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米軍の侵攻により、イラク、そして米国にどのような損害がもたらされのか、スプートニクのインフォグラフィックでお伝えする。関連ニュース
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米国のイラク侵攻とイラク戦争の始まり
2003年2月5日、当時のコリン・パウエ米国務長官は、白い粉の入った小瓶を国連安保理の会合に持ち込んだ。パウエル氏はこれを「上院議員ビルを閉鎖した炭疽菌」とし、イラクが大量破壊兵器を製造している証拠であると主張した。それからほどなくして米軍はイラク侵攻を開始。約8年8ヵ月に及ぶ戦争の中で、多数の民間人が犠牲となった。
米軍の侵攻により、イラク、そして米国にどのような損害がもたらされのか、スプートニクのインフォグラフィックでお伝えする。