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金融、マクロ政策安定重要 木原氏、日銀総裁後任巡り

金融、マクロ政策安定重要 木原氏、日銀総裁後任巡り

木原誠二官房副長官は５日のＮＨＫ番組で、４月８日に任期満了を迎える日銀の黒田東彦総裁の後任人事を巡り「一番適切な方を岸田文雄首相が選ぶ。金融が安定し、マクロ政策が安定していくことが重要だ」と述べた。物価が安定的、持続的に上昇する経済の構築が必要だとも強調した。 2023年2月5日, Sputnik 日本

2023-02-05T15:30+0900

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被扶養者のパート従業員らが社会保険料を負担しないように時間を抑えて働く「１３０万円の壁」については「賃上げされても就労調整をしなければならず、所得が上がらないのはあってはならない」と指摘。対応策を検討する考えを示した。(c)KYODONEWS

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