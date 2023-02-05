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米国、スパイ衛星の打上げを計画

米国、スパイ衛星の打上げを計画

米連邦通信委員会が、宇宙からの軍事作戦を想定して設計された偵察衛星「ジャッカル」2基の試験打上げを計画していることが明らかになった。米技術メディア「Wired」が伝えている。 2023年2月5日, Sputnik 日本

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同メディアによると、地球低軌道に軌道追跡宇宙機器2基が打ち上げられる予定。打上げにはスペースX社のロケットが使用される。ただし、この衛星には大砲、弾頭、レーザーブラスターなどは搭載されないと強調されている。試験打上げでは、衛星は半径数百メートルの範囲で双方を追跡し合う予定。衛星はスラスター（動力装置）、レーダー、マルチスペクトルカメラを装備。情報元によると、試験打上げが成功すれば、米軍はこのような衛星を数千台配置する予定だという。関連ニュース

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