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日台与党、安保会合を開催へ　2月下旬、初の対面形式
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... 2023年2月5日, Sputnik 日本
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自民の堀井巌外交部会長、国場幸之助国防部会長が訪台し、民進党の担当者と会合する。日本側は、反撃能力（敵基地攻撃能力）保有を明記した安全保障関連3文書の内容を説明する見通しだ。早速のご返信、ご快諾誠にありがとうございます。お忙しいなか大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。(c)KYODONEWS
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日台与党、安保会合を開催へ　2月下旬、初の対面形式

2023年2月5日, 00:20
CC BY 2.0 / Makoto Lin / Office of the President / 12.10 總統接見日本自民黨政調會長荻生田光一眾議員訪台し蔡英文総統と会談した自民党の萩生田政調会長（昨年12月）
訪台し蔡英文総統と会談した自民党の萩生田政調会長（昨年12月） - Sputnik 日本, 1920, 05.02.2023
CC BY 2.0 / Makoto Lin / Office of the President / 12.10 總統接見日本自民黨政調會長荻生田光一眾議員
自民党と台湾の与党・民主進歩党（民進党）は外交、国防担当議員による日台与党間で「外務・防衛2プラス2」と銘打った会合を今月下旬に台湾で開催する方向で調整に入った。23日前後を軸に検討する。2021年8月にオンラインで実施して以来2回目で、初の対面開催となる。台湾への軍事的圧力を強める中国を念頭に、安全保障分野での日台連携を深める狙い。関係者が4日、明らかにした。
自民の堀井巌外交部会長、国場幸之助国防部会長が訪台し、民進党の担当者と会合する。日本側は、反撃能力（敵基地攻撃能力）保有を明記した安全保障関連3文書の内容を説明する見通しだ。
早速のご返信、ご快諾誠にありがとうございます。お忙しいなか大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
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