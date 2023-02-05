自民の堀井巌外交部会長、国場幸之助国防部会長が訪台し、民進党の担当者と会合する。日本側は、反撃能力（敵基地攻撃能力）保有を明記した安全保障関連3文書の内容を説明する見通しだ。早速のご返信、ご快諾誠にありがとうございます。お忙しいなか大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。(c)KYODONEWS

日台与党、安保会合を開催へ 2月下旬、初の対面形式

自民党と台湾の与党・民主進歩党（民進党）は外交、国防担当議員による日台与党間で「外務・防衛2プラス2」と銘打った会合を今月下旬に台湾で開催する方向で調整に入った。23日前後を軸に検討する。2021年8月にオンラインで実施して以来2回目で、初の対面開催となる。台湾への軍事的圧力を強める中国を念頭に、安全保障分野での日台連携を深める狙い。関係者が4日、明らかにした。