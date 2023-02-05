チリ沖でM5.8の地震
2023年2月5日, 10:56 (更新: 2023年2月5日, 10:58)
© Depositphotos.com / Shamtor地震
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チリ北部の海岸でマグニチュード5.8の地震が観測された。チリの国立地震センターが発表した。
地震は、協定世界時（UTC）で5日1時02分（日本時間10時02分）に観測された。米地質調査所（USGS）の推定ではマグニチュード5.5となっている。
USGSのデータによると、震源地は同国中部コキンボ州ラ・セレーナの北28キロの地点。 震源の深さは68キロ。
📌 Earthquake information - New event 📌#earthquake #USGS #QuebradaHonda #LaHiguera #Coquimbo #Chile— BerryCave (@berrycavetech) February 5, 2023
Date and time (UTC): 02/05/2023 01:02:45 AM
Magnitude: 5.5 mww
Area: 28 km N of La Serena, Chile
Depth (km): 68.019
Latitude: -29.6451
Longitude: -71.2485 pic.twitter.com/x8IWsxFeNA
現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。