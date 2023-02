チリ沖でM5.8の地震

📌 Earthquake information - New event 📌#earthquake #USGS #QuebradaHonda #LaHiguera #Coquimbo #Chile



Date and time (UTC): 02/05/2023 01:02:45 AM

Magnitude: 5.5 mww

Area: 28 km N of La Serena, Chile

Depth (km): 68.019

Latitude: -29.6451

Longitude: -71.2485 pic.twitter.com/x8IWsxFeNA