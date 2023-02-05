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チリ沖でM5.8の地震
チリ沖でM5.8の地震
チリ北部の海岸でマグニチュード5.8の地震が観測された。チリの国立地震センターが発表した。 2023年2月5日, Sputnik 日本
2023-02-05T10:56+0900
2023-02-05T10:58+0900
チリ
地震
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地震は、協定世界時（UTC）で5日1時02分（日本時間10時02分）に観測された。米地質調査所（USGS）の推定ではマグニチュード5.5となっている。USGSのデータによると、震源地は同国中部コキンボ州ラ・セレーナの北28キロの地点。 震源の深さは68キロ。現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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チリ沖でM5.8の地震

2023年2月5日, 10:56 (更新: 2023年2月5日, 10:58)
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地震 - Sputnik 日本, 1920, 05.02.2023
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チリ北部の海岸でマグニチュード5.8の地震が観測された。チリの国立地震センターが発表した。
地震は、協定世界時（UTC）で5日1時02分（日本時間10時02分）に観測された。米地質調査所（USGS）の推定ではマグニチュード5.5となっている。
USGSのデータによると、震源地は同国中部コキンボ州ラ・セレーナの北28キロの地点。 震源の深さは68キロ。
現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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