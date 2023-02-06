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トルコ・シリア国境での地震
トルコ・シリア国境での地震
トルコ南東部のシリア国境付近で6日に発生したマグニチュード7.8の大きな地震により、これまでに両国で合わせて1600人以上が死亡した。震源地に近い地域では現在も余震が断続的に続いており、予断を許さない状況が続いている。6日に地震が観測された地域を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2023年2月6日, Sputnik 日本
2023-02-06T23:01+0900
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最初の地震は現地時間1時17分（日本時間10時17分）、南東部カフラマンマラシュ県で発生。その後、10時（日本時間19時）過ぎにも同県でマグニチュード7.7の地震が発生している。トルコとの国境近くに位置するシリアのアレッポ東部では、余震に備えて住民の大規模な避難が始まっているという。関連ニュース
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インフォグラフィック, トルコ, シリア, 地震, 災害・事故・事件, инфографика
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トルコ・シリア国境での地震
トルコ南東部のシリア国境付近で6日に発生したマグニチュード7.8の大きな地震により、これまでに両国で合わせて1600人以上が死亡した。震源地に近い地域では現在も余震が断続的に続いており、予断を許さない状況が続いている。6日に地震が観測された地域を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
最初の地震は現地時間1時17分（日本時間10時17分）、南東部カフラマンマラシュ県で発生。その後、10時（日本時間19時）過ぎにも同県でマグニチュード7.7の地震が発生している。
トルコとの国境近くに位置するシリアのアレッポ東部では、余震に備えて住民の大規模な避難が始まっている
という。