https://sputniknews.jp/20230206/2022-14832112.html

世界の外貨準備高ランキング 日本とロシアの2022年の順位は？

世界の外貨準備高ランキング 日本とロシアの2022年の順位は？

世界の2022年の外貨準備高は、中国が最も多く、17年連続で世界1位を維持した。スプートニク通信が、世界のGDP（国内総生産）上位100か国の中央銀行のデータに基づいて算出した。 2023年2月6日, Sputnik 日本

2023-02-06T15:56+0900

2023-02-06T15:56+0900

2023-02-06T16:14+0900

経済

金融

国際

ロシア

中国

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e4/07/1c/7648032_0:144:2730:1680_1920x0_80_0_0_993d6e5a6823287ede298284becd8c1e.jpg

中国の2022年12月末の外貨準備高は3兆3100億ドル（約436兆円）。2位は日本で1兆2275億ドル（約162兆円）、3位はスイスで9240億ドル（約121兆円）。ロシアは前年から順位を1つ上げて4位、5位は前年4位のインド。ロシアの外貨準備高は5852億ドル（約77兆円）、インドは5630億ドル（約74兆円）。なお、世界の外貨準備高は1兆ドル減って、過去最大の減少額となった。減少は4年ぶり。減少額が最も大きかったのはスイス（1860億ドル）、日本（1340億ドル）、シンガポール（1280億ドル）、中国（1200億ドル）だった。香港は730億ドル減って、下位5位。外貨準備高は33か国で増加したが、10億ドル以上増えたのはわずか15か国。最も大きく増加したのはトルコで、176億ドル増えた。2番目に大きな伸びをみせたのはカタール（52億ドル増）、3番目はアルゼンチン（49億ドル増）、4番目はサウジアラビア（45億ドル増）、5番目はクウェート（41億ドル増）。

https://sputniknews.jp/20230206/14826580.html

中国

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

経済, 金融, 国際, ロシア, 中国