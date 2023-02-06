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トルコ南東部でM7.7の地震
トルコ南東部でM7.7の地震
トルコ南東部のガズィアンテプ市付近で6日、マグニチュード7.7の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。 2023年2月6日, Sputnik 日本
2023-02-06T10:54+0900
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2023-02-06T11:22+0900
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地震は協定世界時（UTC）で6日1時17分（日本時間10時17分）に観測された。震源地はガズィアンテプ市から27キロの地点。震源の深さは10キロ。現地メディアによると、いくつかの地域で建物の崩壊が起きている。またトルコでは、UTC6日1時28分（日本時間10時28分）にマグニチュード6.7の2回目の地震が発生。震源地は同じくガズィアンテプ市から58キロの地点。震源の深さ10キロだった。
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トルコ南東部でM7.7の地震
2023年2月6日, 10:54 (更新: 2023年2月6日, 11:22)
トルコ南東部のガズィアンテプ市付近で6日、マグニチュード7.7の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
地震は協定世界時（UTC）で6日1時17分（日本時間10時17分）に観測された。
震源地はガズィアンテプ市から27キロの地点。震源の深さは10キロ。
現地メディアによると、いくつかの地域で建物の崩壊が起きている。
またトルコでは、UTC6日1時28分（日本時間10時28分）にマグニチュード6.7の2回目の地震が発生。震源地は同じくガズィアンテプ市から58キロの地点。震源の深さ10キロだった。