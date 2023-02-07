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感染症統括庁、秋ごろ設置へ 危機備え、首相指示を前倒し

感染症統括庁、秋ごろ設置へ 危機備え、首相指示を前倒し

政府は７日、次の感染症危機に備えるため新型コロナウイルス感染症対応の特別措置法と内閣法の改正案を閣議決定した。感染症対応の司令塔として内閣官房に「内閣感染症危機管理統括庁」を設置する。秋ごろの設置を目指す。首相が都道府県知事らに指示を出せるタイミングを従来より前倒しし、政府対策本部の設置時点とする。 2023年2月7日, Sputnik 日本

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統括庁は感染症対応の企画立案や調整を一元的に担う。普段は３８人の専従職員で構成し、有事には１０１人に増やす。トップは「内閣感染症危機管理監」で、官房副長官の中から首相が指名する。危機管理監を助ける「内閣感染症危機管理対策官」には厚生労働省の医務技監を充てる。(c)KYODONEWS

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