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首相「今年の賃上げ実現が重要」 国民玉木代表の要請に

首相「今年の賃上げ実現が重要」 国民玉木代表の要請に

岸田文雄首相は７日、国民民主党の玉木雄一郎代表と国会内で会談した。今春の賃上げに向けた環境整備や、電気料金値下げの追加策などを柱とした提言書を受け取り「今年の賃上げ実現が重要だ」と強調した。政府と経済界、労働団体による「政労使会議」の開催に改めて意欲を示した。会談後、玉木氏が記者団に明らかにした。 2023年2月8日, Sputnik 日本

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政労使会議を巡り首相は、連合会長との政策協議「政労会見」の復活とともに「実施の方向で調整する」と表明。時期については明言を避けた。国民の提言書には、児童手当の所得制限撤廃など子育て支援の充実も明記。玉木氏は、「実現に向けスピード感を持って取り組む」と記者団に述べた。(c)KYODONEWS

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