長距離ミサイルの沖縄配備に反対 玉城知事「憲法の精神とは違う」

長距離ミサイルの沖縄配備に反対 玉城知事「憲法の精神とは違う」

長距離ミサイルの沖縄配備に反対 玉城知事「憲法の精神とは違う」

© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds 長距離ミサイルの沖縄配備に反対 玉城知事「憲法の精神とは違う」 © AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds

沖縄県が主催し、安全保障関連３文書の改定が沖縄に与える影響について考えるシンポジウムが８日、東京都文京区のホールで開かれた。玉城デニー知事は、３文書に盛り込まれた反撃能力（敵基地攻撃能力）としての長距離ミサイルの沖縄配備について「憲法の精神とは違うと、明確に反対する」と述べた。「かえって地域の緊張を高め、不測の事態が生じる懸念を持っている。沖縄が攻撃目標とされることを招いてはならない」と強調した。