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岸田首相、１１日に鼻の手術 全身麻酔、松野氏が臨時代理
岸田首相、１１日に鼻の手術 全身麻酔、松野氏が臨時代理
松野博一官房長官は１０日の記者会見で、岸田文雄首相が慢性的な鼻づまりの治療のため、１１日に都内の病院で鼻の手術を受けると発表した。 2023年2月10日, Sputnik 日本
2023-02-10T13:20+0900
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全身麻酔を伴うため、松野氏が臨時代理を務める。(c)KYODONEWS
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岸田首相、１１日に鼻の手術 全身麻酔、松野氏が臨時代理
松野博一官房長官は１０日の記者会見で、岸田文雄首相が慢性的な鼻づまりの治療のため、１１日に都内の病院で鼻の手術を受けると発表した。