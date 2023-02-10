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今週のベストショット 2月4日―2月10日
今週のベストショット 2月4日―2月10日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2023年2月10日, Sputnik 日本
2023-02-10T23:18+0900
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今週のベストショット 2月4日―2月10日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / IHA
地震で半壊した町の様子（トルコ・ハタイ、7日）
© Sputnik / Sertac Kayar / メディアバンクへ移行
瓦礫の下から救出された少女（トルコ・ディヤルバクル、6日）
瓦礫の下から救出された少女（トルコ・ディヤルバクル、6日）
© AP Photo / Ahn Young-joon
女子高校で行われた合同卒業式及び成人式に、韓服を着て参加する生徒たち（韓国・ソウル、7日）
女子高校で行われた合同卒業式及び成人式に、韓服を着て参加する生徒たち（韓国・ソウル、7日）
© AP Photo / Michael Probst
フェルトベルク山頂に沈む月（ドイツ・フランクフルト、6日）
フェルトベルク山頂に沈む月（ドイツ・フランクフルト、6日）
© AP Photo / Chiravuth Rungjamratratsami
地下水配管に使われていた深さ15メートルの穴から救出された子ども（タイ・ターク県、7日）
地下水配管に使われていた深さ15メートルの穴から救出された子ども（タイ・ターク県、7日）
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
大祖国戦争中、レニングラード包囲網を突破し、最初の列車が到着してから80周年を記念して行われた歴史復元イベントで、フィンリャンスキー鉄道駅に到着した当時の機関車（ロシア・サンクトペテルブルク、7日）
大祖国戦争中、レニングラード包囲網を突破し、最初の列車が到着してから80周年を記念して行われた歴史復元イベントで、フィンリャンスキー鉄道駅に到着した当時の機関車（ロシア・サンクトペテルブルク、7日）
© AP Photo / Serdar Ozsoy/Depo Photos
地震直後、港のコンテナから立ち上る煙（トルコ・イスケンデルン、7日）
地震直後、港のコンテナから立ち上る煙（トルコ・イスケンデルン、7日）
© AP Photo / Matias Delacroix
火災が発生した森林で消火活動にあたる消防隊員（チリの・サンタフアナ、6日）
火災が発生した森林で消火活動にあたる消防隊員（チリの・サンタフアナ、6日）
© AFP 2023 / David Gannon
魚を狙い海へ飛び込むペリカン（メキシコ・キンタナ・ロー州、6日）
魚を狙い海へ飛び込むペリカン（メキシコ・キンタナ・ロー州、6日）
© AP Photo / Emrah Gurel
地震で倒壊した建物のそばに立つ人々（トルコ・アドゥヤマン県コルバシ、8日）
地震で倒壊した建物のそばに立つ人々（トルコ・アドゥヤマン県コルバシ、8日）
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / メディアバンクへ移行
多数の殺虫剤を禁止する政府の環境対策に抗議するため、トラクターで集まった農業生産者ら（フランス・パリ、8日）
多数の殺虫剤を禁止する政府の環境対策に抗議するため、トラクターで集まった農業生産者ら（フランス・パリ、8日）
© AFP 2023 / Marco Bertorello
毎年恒例のカーニバルで、運河から風船を飛ばすねずみ型の船（イタリア・ヴェネチア、5日）
毎年恒例のカーニバルで、運河から風船を飛ばすねずみ型の船（イタリア・ヴェネチア、5日）
© AP Photo / U.S. Navy
海上で中国の偵察気球の残骸を回収する米海軍（米サウスカロライナ州、5日）
海上で中国の偵察気球の残骸を回収する米海軍（米サウスカロライナ州、5日）
© AP Photo / Silvia Izquierdo
カーニバルのパレードを前に、路上でリハーサルをするサンバスクールのメンバー（ブラジル・リオデジャネイロ、6日）
カーニバルのパレードを前に、路上でリハーサルをするサンバスクールのメンバー（ブラジル・リオデジャネイロ、6日）
© AP Photo / Martin Meissner
動物園で体重測定のため飼育員に抱かれるコアラの赤ちゃん（ドイツ・デュースブルク、8日）
動物園で体重測定のため飼育員に抱かれるコアラの赤ちゃん（ドイツ・デュースブルク、8日）
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
建物の雪下ろしをする女性（ギリシャ・チャランドリ）
建物の雪下ろしをする女性（ギリシャ・チャランドリ）