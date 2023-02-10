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今週のベストショット　2月4日―2月10日
今週のベストショット　2月4日―2月10日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2023年2月10日, Sputnik 日本
2023-02-10T23:18+0900
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今週のベストショット　2月4日―2月10日

2023年2月10日, 23:18
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / IHA

地震で半壊した町の様子（トルコ・ハタイ、7日）

地震で半壊した町の様子（トルコ・ハタイ、7日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / IHA

地震で半壊した町の様子（トルコ・ハタイ、7日）

© Sputnik / Sertac Kayar / メディアバンクへ移行

瓦礫の下から救出された少女（トルコ・ディヤルバクル、6日）

瓦礫の下から救出された少女（トルコ・ディヤルバクル、6日） - Sputnik 日本
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© Sputnik / Sertac Kayar
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瓦礫の下から救出された少女（トルコ・ディヤルバクル、6日）

© AP Photo / Ahn Young-joon

女子高校で行われた合同卒業式及び成人式に、韓服を着て参加する生徒たち（韓国・ソウル、7日）

女子高校で行われた合同卒業式及び成人式に、韓服を着て参加する生徒たち（韓国・ソウル、7日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Ahn Young-joon

女子高校で行われた合同卒業式及び成人式に、韓服を着て参加する生徒たち（韓国・ソウル、7日）

© AP Photo / Michael Probst

フェルトベルク山頂に沈む月（ドイツ・フランクフルト、6日）

フェルトベルク山頂に沈む月（ドイツ・フランクフルト、6日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Michael Probst

フェルトベルク山頂に沈む月（ドイツ・フランクフルト、6日）

© AP Photo / Chiravuth Rungjamratratsami

地下水配管に使われていた深さ15メートルの穴から救出された子ども（タイ・ターク県、7日）

地下水配管に使われていた深さ15メートルの穴から救出された子ども（タイ・ターク県、7日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Chiravuth Rungjamratratsami

地下水配管に使われていた深さ15メートルの穴から救出された子ども（タイ・ターク県、7日）

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

大祖国戦争中、レニングラード包囲網を突破し、最初の列車が到着してから80周年を記念して行われた歴史復元イベントで、フィンリャンスキー鉄道駅に到着した当時の機関車（ロシア・サンクトペテルブルク、7日）

大祖国戦争中、レニングラード包囲網を突破し、最初の列車が到着してから80周年を記念して行われた歴史復元イベントで、フィンリャンスキー鉄道駅に到着した当時の機関車（ロシア・サンクトペテルブルク、7日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

大祖国戦争中、レニングラード包囲網を突破し、最初の列車が到着してから80周年を記念して行われた歴史復元イベントで、フィンリャンスキー鉄道駅に到着した当時の機関車（ロシア・サンクトペテルブルク、7日）

© AP Photo / Serdar Ozsoy/Depo Photos

地震直後、港のコンテナから立ち上る煙（トルコ・イスケンデルン、7日）

地震直後、港のコンテナから立ち上る煙（トルコ・イスケンデルン、7日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Serdar Ozsoy/Depo Photos

地震直後、港のコンテナから立ち上る煙（トルコ・イスケンデルン、7日）

© AP Photo / Matias Delacroix

火災が発生した森林で消火活動にあたる消防隊員（チリの・サンタフアナ、6日）

火災が発生した森林で消火活動にあたる消防隊員（チリの・サンタフアナ、6日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Matias Delacroix

火災が発生した森林で消火活動にあたる消防隊員（チリの・サンタフアナ、6日）

© AFP 2023 / David Gannon

魚を狙い海へ飛び込むペリカン（メキシコ・キンタナ・ロー州、6日）

魚を狙い海へ飛び込むペリカン（メキシコ・キンタナ・ロー州、6日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / David Gannon

魚を狙い海へ飛び込むペリカン（メキシコ・キンタナ・ロー州、6日）

© AP Photo / Emrah Gurel

地震で倒壊した建物のそばに立つ人々（トルコ・アドゥヤマン県コルバシ、8日）

地震で倒壊した建物のそばに立つ人々（トルコ・アドゥヤマン県コルバシ、8日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Emrah Gurel

地震で倒壊した建物のそばに立つ人々（トルコ・アドゥヤマン県コルバシ、8日）

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / メディアバンクへ移行

多数の殺虫剤を禁止する政府の環境対策に抗議するため、トラクターで集まった農業生産者ら（フランス・パリ、8日）

多数の殺虫剤を禁止する政府の環境対策に抗議するため、トラクターで集まった農業生産者ら（フランス・パリ、8日） - Sputnik 日本
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© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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多数の殺虫剤を禁止する政府の環境対策に抗議するため、トラクターで集まった農業生産者ら（フランス・パリ、8日）

© AFP 2023 / Marco Bertorello

毎年恒例のカーニバルで、運河から風船を飛ばすねずみ型の船（イタリア・ヴェネチア、5日）

毎年恒例のカーニバルで、運河から風船を飛ばすねずみ型の船（イタリア・ヴェネチア、5日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Marco Bertorello

毎年恒例のカーニバルで、運河から風船を飛ばすねずみ型の船（イタリア・ヴェネチア、5日）

© AP Photo / U.S. Navy

海上で中国の偵察気球の残骸を回収する米海軍（米サウスカロライナ州、5日）

海上で中国の偵察気球の残骸を回収する米海軍（米サウスカロライナ州、5日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / U.S. Navy

海上で中国の偵察気球の残骸を回収する米海軍（米サウスカロライナ州、5日）

© AP Photo / Silvia Izquierdo

カーニバルのパレードを前に、路上でリハーサルをするサンバスクールのメンバー（ブラジル・リオデジャネイロ、6日）

カーニバルのパレードを前に、路上でリハーサルをするサンバスクールのメンバー（ブラジル・リオデジャネイロ、6日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Silvia Izquierdo

カーニバルのパレードを前に、路上でリハーサルをするサンバスクールのメンバー（ブラジル・リオデジャネイロ、6日）

© AP Photo / Martin Meissner

動物園で体重測定のため飼育員に抱かれるコアラの赤ちゃん（ドイツ・デュースブルク、8日）

動物園で体重測定のため飼育員に抱かれるコアラの赤ちゃん（ドイツ・デュースブルク、8日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Martin Meissner

動物園で体重測定のため飼育員に抱かれるコアラの赤ちゃん（ドイツ・デュースブルク、8日）

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

建物の雪下ろしをする女性（ギリシャ・チャランドリ）

建物の雪下ろしをする女性（ギリシャ・チャランドリ） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Thanassis Stavrakis

建物の雪下ろしをする女性（ギリシャ・チャランドリ）

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