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首相、鼻づまり治療で手術 日帰り、13日から執務
首相、鼻づまり治療で手術 日帰り、13日から執務
岸田文雄首相は11日、東京・北品川の「松脇クリニック品川」で、「慢性副鼻腔炎」を治療する手術を受けた。慢性的な鼻づまりを解消するのが目的で、全身麻酔を伴うことから、松野博一官房長官が臨時代理を務める。手術は日帰り。12日は術後処置のため通院し、13日から通常通り官邸で執務する。 2023年2月11日, Sputnik 日本
2023-02-11T15:29+0900
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首相は昨年11月以降、都内の病院に通っていた。薬を服用していたが、体調を万全にするため手術を受けることを決めた。(c)KYODONEWS
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首相、鼻づまり治療で手術 日帰り、13日から執務
岸田文雄首相は11日、東京・北品川の「松脇クリニック品川」で、「慢性副鼻腔炎」を治療する手術を受けた。慢性的な鼻づまりを解消するのが目的で、全身麻酔を伴うことから、松野博一官房長官が臨時代理を務める。手術は日帰り。12日は術後処置のため通院し、13日から通常通り官邸で執務する。
首相は昨年11月以降、都内の病院に通っていた。薬を服用していたが、体調を万全にするため手術を受けることを決めた。