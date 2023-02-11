https://sputniknews.jp/20230211/14914400.html
西側の制裁でシリアに支援物資届かず
西側の制裁でシリアに支援物資届かず
シリア国民の大半は西側の制裁により人道支援を受け取ることができない。制裁の影響により、支援物資は首都などには届かず、反体制派が支配する北西部に集中している。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が表明した。 2023年2月11日, Sputnik 日本
2023-02-11T14:48+0900
2023-02-11T14:48+0900
2023-02-11T14:48+0900
シリア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/08/14866310_0:79:895:582_1920x0_80_0_0_778faa7ad8d3d124691edb59ef9e6428.jpg
シリア政府はロジスティクス上の困難があるものの、独自に被災地へ支援物資を届ける努力を進めている。ラタキア県とタルトゥス県で管理下にある港に届いた支援物資を被災地に送り届けている。ロシア軍はシリアの被災地で支援活動を続けている。地震発生以後、47人を救出したほか、240人に医療支援を提供、4万4500トンの支援物資を届けた。先に国連はシリア政府に対し、反政府組織との対立を棚上げし、反政府組織が管理する国内北西部の地域に対するアクセスを許可することで、シリアに対する人道支援ミッションの簡素化実現に協力するよう政府に呼びかけていた。一方、シリア政府は支援物資がテロ組織の手に渡らないことを条件に、国内全域を対象とした援物資の流通を保証している。
https://sputniknews.jp/20230210/----14908160.html
シリア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/08/14866310_8:0:888:660_1920x0_80_0_0_5c6ef52bd6743d966504697b2885b313.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
シリア
西側の制裁でシリアに支援物資届かず
シリア国民の大半は西側の制裁により人道支援を受け取ることができない。制裁の影響により、支援物資は首都などには届かず、反体制派が支配する北西部に集中している。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が表明した。
シリア政府はロジスティクス上の困難があるものの、独自に被災地へ支援物資を届ける努力を進めている。ラタキア県とタルトゥス県で管理下にある港に届いた支援物資を被災地に送り届けている。
ロシア軍はシリアの被災地で支援活動を続けている。地震発生以後、47人を救出したほか、240人に医療支援を提供、4万4500トンの支援物資を届けた。
先に国連はシリア政府に対し、反政府組織との対立を棚上げし、反政府組織が管理する国内北西部の地域に対するアクセスを許可することで、シリアに対する人道支援ミッションの簡素化実現に協力するよう政府に呼びかけていた。
一方、シリア政府は支援物資がテロ組織の手に渡らないことを条件に、国内全域を対象とした援物資の流通を保証している。