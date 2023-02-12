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首相、慢性副鼻腔炎で手術 経過順調「難局に臨む」
首相、慢性副鼻腔炎で手術 経過順調「難局に臨む」
... 2023年2月12日, Sputnik 日本
2023-02-12T08:20+0900
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首相は午後０時５分ごろから約３時間４０分にわたり手術を受けた。政府関係者によると、術後は病室でしばらく休んだが、経過は順調だという。午後６時半ごろクリニックを離れ、公邸に戻った。公邸前では記者団に「お疲れさまでした」と話した。(c)KYODONEWS
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首相、慢性副鼻腔炎で手術 経過順調「難局に臨む」
岸田文雄首相は１１日、東京・北品川の「松脇クリニック品川」で、鼻づまりなどの原因となる「慢性副鼻腔炎」を治療するため内視鏡手術を受けた。同日夜、自身のツイッターに、手術は無事終わったとして「国内外で難問が山積している。体調に万全を期した上で難局に臨んでいく」と投稿した。１２日は術後処置のため通院し、１３日から通常通り官邸で執務する。
首相は午後０時５分ごろから約３時間４０分にわたり手術を受けた。政府関係者によると、術後は病室でしばらく休んだが、経過は順調だという。午後６時半ごろクリニックを離れ、公邸に戻った。公邸前では記者団に「お疲れさまでした」と話した。