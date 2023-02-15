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Пострадавший в результате землетрясения турецкий город Хатай - Sputnik 日本, 1920
トルコ・シリア大地震　震災と人道物資の輸送状況
2月6日未明、トルコ南東部でマグニチュード7.7の巨大地震が発生。エルドアン大統領は1939年以来、国内最大レベルの規模と発表。現地は同日の午後にもマグニチュード7.7の地震に襲われた。地震の被害はトルコだけではなく、隣国シリアにも出ており、多大な人命が失われた。ロシアなどの諸国は一早く被災地域への人道支援物資の輸送を開始。スプートニクは刻々と変わる現地の状況をお伝えしています。
https://sputniknews.jp/20230215/14960548.html
まもなく完全に撤去されるトルコの町
まもなく完全に撤去されるトルコの町
トルコ南部ガジアンテプ県のオスマン・ビルギン知事代行は、地震で大きな被害が出た同県ヌルダギ市について、町ごと完全に撤去されると発表した。 2023年2月15日, Sputnik 日本
2023-02-15T23:10+0900
2023-02-15T23:45+0900
トルコ・シリア大地震　震災と人道物資の輸送状況
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ビルギン氏は「がれきをすべて運び出し、町を完全に撤去する。100％撤去する（中略）町はゼロから再建される」と述べた。現地のマスコミによると、ヌルダギ市には4万人以上が暮らしていた。
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まもなく完全に撤去されるトルコの町

2023年2月15日, 23:10 (更新: 2023年2月15日, 23:45)
トルコ南部ガジアンテプ県のオスマン・ビルギン知事代行は、地震で大きな被害が出た同県ヌルダギ市について、町ごと完全に撤去されると発表した。
ビルギン氏は「がれきをすべて運び出し、町を完全に撤去する。100％撤去する（中略）町はゼロから再建される」と述べた。現地のマスコミによると、ヌルダギ市には4万人以上が暮らしていた。
© AP Photo / Khalil Hamra

廃墟の中に座る女性とがれきの下から生存者を探す救助隊、ヌルダギ市

廃墟の中に座る女性とがれきの下から生存者を探す救助隊、ヌルダギ市 - Sputnik 日本
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© AP Photo / Khalil Hamra

廃墟の中に座る女性とがれきの下から生存者を探す救助隊、ヌルダギ市

© AFP 2023 / Zein Al Rifal

倒壊した建物の中から生存者を探す救助隊、トルコ南部ヌルダギ

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倒壊した建物の中から生存者を探す救助隊、トルコ南部ヌルダギ

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倒壊した建物のがれきの中で活動する捜索救助隊のメンバー、トルコのヌルダギ市

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倒壊した建物のがれきの中で活動する捜索救助隊のメンバー、トルコのヌルダギ市

© AP Photo / Petros Giannakouris

崩壊した建物の前を歩く地元の人々、トルコ南部ヌルダギ

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崩壊した建物の前を歩く地元の人々、トルコ南部ヌルダギ

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崩壊した建物、トルコ南部ヌルダギ

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崩壊した建物、トルコ南部ヌルダギ

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写真を持った男性と倒壊した建物の中から生存者を探す救助隊、トルコ南部ヌルダギ

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© AFP 2023 / Zein Al Rifal

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崩壊した建物の前に立つ女性

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崩壊した建物の前に立つ女性

© AP Photo / Khalil Hamra

崩壊した建物、トルコのヌルダギ市

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崩壊した建物、トルコのヌルダギ市

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救助隊や一般市民が倒壊した建物のがれきの下から生存者を探す様子を見守る人々、トルコのヌルダギ市

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救助隊や一般市民が倒壊した建物のがれきの下から生存者を探す様子を見守る人々、トルコのヌルダギ市

© AFP 2023 / Zein Al Rifal

崩壊した建物、大きな被害を受けたトルコ南部ガジアンテプ県イスラヒエ地区

崩壊した建物、大きな被害を受けたトルコ南部ガジアンテプ県イスラヒエ地区 - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Zein Al Rifal

崩壊した建物、大きな被害を受けたトルコ南部ガジアンテプ県イスラヒエ地区

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