まもなく完全に撤去されるトルコの町
2023年2月15日, 23:10 (更新: 2023年2月15日, 23:45)
トルコ南部ガジアンテプ県のオスマン・ビルギン知事代行は、地震で大きな被害が出た同県ヌルダギ市について、町ごと完全に撤去されると発表した。
ビルギン氏は「がれきをすべて運び出し、町を完全に撤去する。100％撤去する（中略）町はゼロから再建される」と述べた。現地のマスコミによると、ヌルダギ市には4万人以上が暮らしていた。
© AP Photo / Khalil Hamra
廃墟の中に座る女性とがれきの下から生存者を探す救助隊、ヌルダギ市
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廃墟の中に座る女性とがれきの下から生存者を探す救助隊、ヌルダギ市
© AFP 2023 / Zein Al Rifal
倒壊した建物の中から生存者を探す救助隊、トルコ南部ヌルダギ
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倒壊した建物の中から生存者を探す救助隊、トルコ南部ヌルダギ
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倒壊した建物のがれきの中で活動する捜索救助隊のメンバー、トルコのヌルダギ市
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倒壊した建物のがれきの中で活動する捜索救助隊のメンバー、トルコのヌルダギ市
© AP Photo / Petros Giannakouris
崩壊した建物の前を歩く地元の人々、トルコ南部ヌルダギ
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崩壊した建物の前を歩く地元の人々、トルコ南部ヌルダギ
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崩壊した建物、トルコ南部ヌルダギ
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崩壊した建物、トルコ南部ヌルダギ
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写真を持った男性と倒壊した建物の中から生存者を探す救助隊、トルコ南部ヌルダギ
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写真を持った男性と倒壊した建物の中から生存者を探す救助隊、トルコ南部ヌルダギ
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崩壊した建物の前に立つ女性
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崩壊した建物の前に立つ女性
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崩壊した建物、トルコのヌルダギ市
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崩壊した建物、トルコのヌルダギ市
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救助隊や一般市民が倒壊した建物のがれきの下から生存者を探す様子を見守る人々、トルコのヌルダギ市
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救助隊や一般市民が倒壊した建物のがれきの下から生存者を探す様子を見守る人々、トルコのヌルダギ市
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崩壊した建物、大きな被害を受けたトルコ南部ガジアンテプ県イスラヒエ地区
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崩壊した建物、大きな被害を受けたトルコ南部ガジアンテプ県イスラヒエ地区