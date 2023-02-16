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Пострадавший в результате землетрясения турецкий город Хатай - Sputnik 日本, 1920
トルコ・シリア大地震　震災と人道物資の輸送状況
2月6日未明、トルコ南東部でマグニチュード7.7の巨大地震が発生。エルドアン大統領は1939年以来、国内最大レベルの規模と発表。現地は同日の午後にもマグニチュード7.7の地震に襲われた。地震の被害はトルコだけではなく、隣国シリアにも出ており、多大な人命が失われた。ロシアなどの諸国は一早く被災地域への人道支援物資の輸送を開始。スプートニクは刻々と変わる現地の状況をお伝えしています。
https://sputniknews.jp/20230216/14982102.html
未曽有の大災害　助け出す動物たちと助け出される動物たち
未曽有の大災害　助け出す動物たちと助け出される動物たち
トルコとシリアを襲った未曽有の大地震で、10日が経った現在も生存者の捜索救助活動が懸命に続けられている。同時に、人間だけではなく犬や猫などの動物も続々と助け出されている。 2023年2月16日, Sputnik 日本
2023-02-16T23:09+0900
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トルコ・シリア大地震　震災と人道物資の輸送状況
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トルコの被災地では捜索救助隊のほか、動物保護団体も救助活動に乗り出している。スプートニクでは、この10日間で瓦礫の下から助け出された猫や犬たち、そして人間とともに生存者の発見に尽力する救助犬の様子をお届けする。
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未曽有の大災害　助け出す動物たちと助け出される動物たち

2023年2月16日, 23:09
トルコとシリアを襲った未曽有の大地震で、10日が経った現在も生存者の捜索救助活動が懸命に続けられている。同時に、人間だけではなく犬や猫などの動物も続々と助け出されている。
トルコの被災地では捜索救助隊のほか、動物保護団体も救助活動に乗り出している。スプートニクでは、この10日間で瓦礫の下から助け出された猫や犬たち、そして人間とともに生存者の発見に尽力する救助犬の様子をお届けする。
© AFP 2023 / Ozan Kose

地震発生から248時間後に救出された猫（南部カフラマンマラシュ、16日）

地震発生から248時間後に救出された猫（南部カフラマンマラシュ、16日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Ozan Kose

地震発生から248時間後に救出された猫（南部カフラマンマラシュ、16日）

© AP Photo / Hussein Malla

倒壊した建物で救助隊員と共に活動する探知犬（南部アンタキヤ、10日）

倒壊した建物で救助隊員と共に活動する探知犬（南部アンタキヤ、10日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Hussein Malla

倒壊した建物で救助隊員と共に活動する探知犬（南部アンタキヤ、10日）

© AFP 2023 / Gurkan Ozturk

地震発生から3日後、建物の瓦礫の中から救出される犬（南部ハタイ、9日）

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地震発生から3日後、建物の瓦礫の中から救出される犬（南部ハタイ、9日）

© AP Photo / Francisco Seco

死んだ牛の上に座る農場の番犬（ポラット、12日）

死んだ牛の上に座る農場の番犬（ポラット、12日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Francisco Seco

死んだ牛の上に座る農場の番犬（ポラット、12日）

© AP Photo / Bernat Armangue

家の中に7日間閉じ込められていたところを動物保護団体に救出された犬（南部アンタキヤ、12日）

家の中に7日間閉じ込められていたところを動物保護団体に救出された犬（南部アンタキヤ、12日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Bernat Armangue

家の中に7日間閉じ込められていたところを動物保護団体に救出された犬（南部アンタキヤ、12日）

© AP Photo / Bernat Armangue

家の中に7日間閉じ込められていたところを動物保護団体に救出された犬（南部アンタキヤ、12日）

家の中に7日間閉じ込められていたところを動物保護団体に救出された犬（南部アンタキヤ、12日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Bernat Armangue

家の中に7日間閉じ込められていたところを動物保護団体に救出された犬（南部アンタキヤ、12日）

© AFP 2023 / Yasin Akgul

地震から9日後、建物から救出された猫（南部アンタキヤ、15日）

地震から9日後、建物から救出された猫（南部アンタキヤ、15日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Yasin Akgul

地震から9日後、建物から救出された猫（南部アンタキヤ、15日）

© AFP 2023 / Bulent Kilic

損壊した部屋のリビングに佇む猫（南部ハタイ、9日）

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© AFP 2023 / Bulent Kilic

損壊した部屋のリビングに佇む猫（南部ハタイ、9日）

© AP Photo / Cemal Yurttas/DIA

救助隊員に水を与えられる犬（南部ハタイ、10日）

救助隊員に水を与えられる犬（南部ハタイ、10日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Cemal Yurttas/DIA

救助隊員に水を与えられる犬（南部ハタイ、10日）

© AP Photo / Lefteris Pitarakis

束の間の休息中に女性と戯れる探知犬と遊ぶ女性（南部アンタキヤ、11日）

束の間の休息中に女性と戯れる探知犬と遊ぶ女性（南部アンタキヤ、11日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Lefteris Pitarakis

束の間の休息中に女性と戯れる探知犬と遊ぶ女性（南部アンタキヤ、11日）

© AP Photo / IHA

倒壊した建物から救出された猫（南部カフラマンマラシュ、11日）

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© AP Photo / IHA

倒壊した建物から救出された猫（南部カフラマンマラシュ、11日）

© AP Photo / Francisco Seco

損壊した建物に取り残された2匹の猫（ポラット、12日）

損壊した建物に取り残された2匹の猫（ポラット、12日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Francisco Seco

損壊した建物に取り残された2匹の猫（ポラット、12日）

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