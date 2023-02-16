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未曽有の大災害 助け出す動物たちと助け出される動物たち

未曽有の大災害 助け出す動物たちと助け出される動物たち

トルコとシリアを襲った未曽有の大地震で、10日が経った現在も生存者の捜索救助活動が懸命に続けられている。同時に、人間だけではなく犬や猫などの動物も続々と助け出されている。 2023年2月16日, Sputnik 日本

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トルコ・シリア大地震 震災と人道物資の輸送状況

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トルコの被災地では捜索救助隊のほか、動物保護団体も救助活動に乗り出している。スプートニクでは、この10日間で瓦礫の下から助け出された猫や犬たち、そして人間とともに生存者の発見に尽力する救助犬の様子をお届けする。

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