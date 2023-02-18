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北朝鮮が弾道ミサイル発射か 日本防衛省
北朝鮮が弾道ミサイル発射か 日本防衛省
日本の防衛省は18日、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。 2023年2月18日, Sputnik 日本
2023-02-18T17:40+0900
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防衛省は公式ツイッターで次のように発表している。NHKによると、防衛省は現在情報を分析中。また、海上保安庁は航行中の船舶に今後の情報に注意するよう呼びかけている。韓国の聯合ニュースによると、韓国軍も同様に北朝鮮から弾道ミサイルとみられる飛翔体が日本海に向けて発射されたと発表した。
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北朝鮮が弾道ミサイル発射か 日本防衛省
2023年2月18日, 17:40 (更新: 2023年2月18日, 17:50)
追加情報は現在作成中
日本の防衛省は18日、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。
NHKによると、防衛省は現在情報を分析中。また、海上保安庁
は航行中の船舶に今後の情報に注意するよう呼びかけている。
韓国の聯合ニュースによると、韓国軍も同様に北朝鮮から弾道ミサイルとみられる飛翔体が日本海に向けて発射されたと発表した。