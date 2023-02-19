日韓、北朝鮮ミサイル非難 元徴用工問題の解決へ意思疎通

© Depositphotos.com / Boris Zerwann 日本、韓国 © Depositphotos.com / Boris Zerwann

林芳正外相はドイツのミュンヘンで１８日（日本時間１９日未明）、韓国の朴振外相と会談した。日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内に落下したと推定される北朝鮮の弾道ミサイル発射を強く非難し、北朝鮮の完全な非核化に向け連携する方針を確認した。日韓で最大の懸案となっている元徴用工訴訟問題の早期解決を目指し、外交当局の各レベルで緊密な意思疎通を継続することで一致した。