イスラエル、シリア首都をミサイル攻撃 住宅が被害、5人死亡
2023年2月19日, 08:54 (更新: 2023年2月19日, 08:57)
© AP Photo / Hassan Ammarシリア・ダマスカス、ミサイル攻撃
© AP Photo / Hassan Ammar
現地時間19日未明、シリアの首都ダマスカス南部にある住宅地がイスラエルによるミサイル攻撃を受けた。シリア国防省は、兵士1人を含む5人が死亡、15人の市民が負傷し、多くの地域が物的損害を受けたと発表した。
これより前、スプートニク通信の特派員は、ダマスカスで激しい爆発音が聞こえたと報告した。その後、シリア国営放送は、ダマスカス上空で防空システムがイスラエルのミサイルを撃墜していると報じた。
Live: Syrian air defense systems engaging #Israeli missiles over southern Damascus countryside. pic.twitter.com/TKcnLMW8gw— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) February 18, 2023
現地の警察関係者は、スプートニク通信に対し「ダマスカスのカファル・スーサ（Kafr Sousah）地区にある住宅が、イスラエルによる攻撃を受けた」と話した。
Israel just bombed a residential building in Damascus, Syria.— Kevork Almassian🇸🇾🇦🇲 (@KevorkAlmassian) February 18, 2023
Is Israel competing with the earthquake? pic.twitter.com/fMuKmcadKj
シリア国防省は、兵士1人を含む5人が死亡、15人の市民が負傷し、そのうち数人が重体だと発表した。ダマスカス市内および近郊で多数の住宅が破壊され、多くの地域で物的損害を受けたという。