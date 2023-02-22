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福井県・美浜町長、戸嶋氏が再選 無投票、４０年超の原発稼働
福井県・美浜町長、戸嶋氏が再選 無投票、４０年超の原発稼働
国内で唯一、運転期間が４０年を超えて稼働している関西電力美浜原発３号機が立地する福井県美浜町で２１日、任期満了に伴う町長選が告示された。原発推進の立場を取る無所属現職の戸嶋秀樹氏（６５）＝自民推薦＝以外に届け出はなく、２０１９年の前回選挙に続き、無投票で戸嶋氏の再選が決まった。 2023年2月22日, Sputnik 日本
2023-02-22T08:53+0900
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戸嶋氏は「原発エネルギーの持続的活用が将来的にも必要だ。安全安心の確保を大前提に原子力と共生する町づくりを進める」と述べた。同町内で記者団の質問に答えた。美浜３号機は２１年６月、運転開始を「原則４０年、最長で延長２０年」とするルール下で、国内で初めて４０年を超えて再稼働した。(c)KYODONEWS
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福井県・美浜町長、戸嶋氏が再選 無投票、４０年超の原発稼働
国内で唯一、運転期間が４０年を超えて稼働している関西電力美浜原発３号機が立地する福井県美浜町で２１日、任期満了に伴う町長選が告示された。原発推進の立場を取る無所属現職の戸嶋秀樹氏（６５）＝自民推薦＝以外に届け出はなく、２０１９年の前回選挙に続き、無投票で戸嶋氏の再選が決まった。
戸嶋氏は「原発エネルギーの持続的活用が将来的にも必要だ。安全安心の確保を大前提に原子力と共生する町づくりを進める」と述べた。同町内で記者団の質問に答えた。
美浜３号機は２１年６月、運転開始を「原則４０年、最長で延長２０年」とするルール下で、国内で初めて４０年を超えて再稼働した。