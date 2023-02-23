https://sputniknews.jp/20230223/15064766.html

泉代表、首相秘書官に怒りの矛先 「質問を笑った」

泉代表、首相秘書官に怒りの矛先 「質問を笑った」

２２日の衆院予算委員会で、立憲民主党の泉健太代表が岸田文雄首相の後ろに座っていた首相秘書官に怒りの矛先を向ける一幕があった。質問を笑うようなそぶりを見せたとして「ひどい」と訴えた。首相は、秘書官が笑ったかどうかの確認を避け身内をかばった。立民側は納得していない。 2023年2月23日, Sputnik 日本

2023-02-23T07:20+0900

2023-02-23T07:20+0900

2023-02-23T07:20+0900

国内

政治

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/274/64/2746406_0:161:2986:1841_1920x0_80_0_0_1c1ade7b6c2af0132f1a510a941e4fd5.jpg

首相は、性的少数者への差別発言で元首相秘書官を更迭したばかり。泉氏が秘書官への憤りをあらわにしたのは午前の審議で、同性婚や防衛政策を包括的に取り上げ、首相を追及していた。泉氏は「同性婚の話をしたら（秘書官が）首を横に振り始めた」とも指摘。「本当にあきれる」と批判した。(c)KYODONEWS

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国内, 政治