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タジキスタンでM7.3の地震
タジキスタンでM7.3の地震
タジキスタンと中国・新疆ウイグル自治区との国境付近で23日、マグニチュード7.3の地震が発生した。中国地震局が発表した。 2023年2月23日, Sputnik 日本
2023-02-23T10:04+0900
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地震
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地震は現地時間23日午前8時37分（日本時間午前9時37分）に観測された。米地質調査所（USGS）の推計によると、震源地はタジキスタン東部ムルガプの西67キロの地点。 震源の深さは20.5キロとされている。建物の破壊や死傷者についてはまだ情報が入っていない。
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タジキスタン, 地震, 災害・事故・事件
タジキスタンでM7.3の地震
2023年2月23日, 10:04 (更新: 2023年2月23日, 10:11)
タジキスタンと中国・新疆ウイグル自治区との国境付近で23日、マグニチュード7.3の地震が発生した。中国地震局が発表した。
地震は現地時間23日午前8時37分（日本時間午前9時37分）に観測された。
米地質調査所（USGS）の推計
によると、震源地はタジキスタン東部ムルガプの西67キロの地点。 震源の深さは20.5キロとされている。
建物の破壊や死傷者についてはまだ情報が入っていない。