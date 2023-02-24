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1月の消費者物価指数、41年4か月ぶり上昇水準
1月の消費者物価指数、41年4か月ぶり上昇水準
家庭で消費するモノやサービスの値動きをみる1月の消費者物価指数は天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が2022年の同じ月より4.2％上昇した。NHKが報じた。 2023年2月24日, Sputnik 日本
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4.2％の上昇率は1981年9月以来、41年4か月ぶりの水準。食料品や電気代、ガス代などの値上がりが主な要因で、物価の上昇が続いている。関連ニュース
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1月の消費者物価指数、41年4か月ぶり上昇水準

2023年2月24日, 10:30
© Flickr / Matthew Kenwrick 1月の消費者物価指数、41年4か月ぶり上昇水準
1月の消費者物価指数、41年4か月ぶり上昇水準 - Sputnik 日本, 1920, 24.02.2023
© Flickr / Matthew Kenwrick
家庭で消費するモノやサービスの値動きをみる1月の消費者物価指数は天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が2022年の同じ月より4.2％上昇した。NHKが報じた。
4.2％の上昇率は1981年9月以来、41年4か月ぶりの水準。食料品や電気代、ガス代などの値上がりが主な要因で、物価の上昇が続いている。
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